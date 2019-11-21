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Україна подала апеляцію по справі Марківа

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 21:57
Україна подала апеляцію по справі Марківа
Фото: Віталій Марків (Радіо Свобода)

Очікується, що апеляцію розглянуть навесні 2020 року

Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомили в ОП, апеляція була подана Україною 20 листопада. Розгляд апеляційної скарги очікується Апеляційним судом округу Ломбардія навесні 2020 року.

"Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Віталій Марков. Крім того, Україна вважає прийняття до розгляду цивільного позову проти України в національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, заснованої на суверенітеті і рівності держав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що до захисту Марківа, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко.

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