НАБУ відкрило кримінальну справу стосовно Грицака

Фото: Василь Грицак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кваліфікацію справи не розголошують

Національне бюро розслідувань України (НАБУ) відкрило кримінальну справу стосовно колишнього голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака на вимогу суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами прес-секретаря НАБУ Світлани Олефери, суд зобов'язав відкрити виробництво.

"Суд зобов'язав відкрити провадження за певними фактами. На запит журналістів ми повідомили, що виконали рішення суду і внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначила вона.

Кваліфікацію справи не розголошують.

Нагадаємо, НАБУ початок досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

Раніше Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака.

Так, президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави СБУ. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.