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НАБУ почало досудове розслідування щодо Грицака

Новини » Політика    16.08.2019 - 17:04
НАБУ почало досудове розслідування щодо Грицака
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

Зараз проводяться слідчі дії

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування щодо глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака та його першого заступника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

Як повідомляється, 8 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито досудове розслідування щодо Грицака.

"розпочато Досудове розслідування за фактом можливого, на думку заявника, штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій головою СБУ, першим заступником голови СБУ та іншими посадовими особами правоохоронних органів при здійсненні розслідування кримінального провадження", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Відомо, що попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою) ККУ.

Зараз проводяться слідчі дії. Також у відомстві зазначили, що підозри ще нікому не вручали.

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