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У російському уряді уточнили терміни запуску "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     21.11.2019 - 12:49
У російському уряді уточнили терміни запуску "Північного потоку-2"
Фото: Дмитро Козак (government.ru)

Поставки газу не зможуть розпочатися на початку року

Російський газопровід "Північний потік - 2" зможе почати працювати в середині 2020 року. Про це сказав журналістам заступник голови уряду РФ Дмитро Козак, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому Козак не уточнив, в якому місяці це може статися. Відповідаючи на питання, коли запрацює газопровід "Північний потік-2", він сказав: "У середині наступного року".

Нагадаємо, 20 листопада міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак допустив початок постачань газу по трубопроводу "Північний потік - 2" до кінця 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня 2019 року уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

Після цього в "Газпромі" заявили про те, що укладання труб планується закінчити до кінця 2019 року, як і було заплановано раніше.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року закінчується термін транзитного газового контракту між Україною і Росією.

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