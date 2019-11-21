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Оприлюднено вирок і указ про помилування Іванісова

Новини » Політика     21.11.2019 - 18:34
Оприлюднено вирок і указ про помилування Іванісова
Фото: Роман Іванісов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Іванісов був помилуваний указом Леоніда Кучми

У мережі оприлюднено вирок і указ про помилування нинішнього нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова. Документи опубліковано в Telegram-каналі юриста Андрія Портнова.

Зокрема, Портнов опублікував вирок Іванісову, яким він був засуджений за статтями 117 і 118 Кримінального кодексу україни (1960 року). Йдеться про групове зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства.

Фото: вирок Іванісову(t.me/PortnovUA)

Крім того, опубліковано указ тодішнього президента України Леоніда Кучми про помилування Іванісова.

Оприлюднено вирок і указ про помилування Іванісова

Фото: указ про помилування Іванісова (t.me/PortnovUA)

Нагадаємо, на цьому тижні розгорівся скандал після того, як стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов відбував термін за зґвалтування. Дану інформацію підтвердив, в тому числі, генпрокурор Руслан Рябошапка.

Після цього Іванісов покинув фракцію, а президент Володимир Зеленський заявив, що "Слуга народу" буде розбиратися в ситуації, як особа з судимістю змогла взяти участь у виборах, будучи мажоритарним кандидатом від партії.

Іванісов відбував покарання в 1995-1998 роках. Був затриманий 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області, проте за рішенням суду його випустили з СІЗО. Повторно був затриманий в жовтні того ж року. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі, з яких 2,5 року він відбув у колонії загального режиму.

До обрання в парламент був бізнесменом, в 2010-2015 роках - депутат Рівненської обласної ради від ВО "Батьківщина". На позачергових виборах до парламенту балотувався в 153 окрузі, на час виборів був головним юристом компанії "Проф Дез Контроль Плюс".

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