Подозрения Садовому и вече на Майдане: новости за 21 ноября

Садовому объявили подозрение

В четверг, 21 ноября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского городского совета за земельные схемы, в числе которых мэр Андрей Садовый. Сообщается, что злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясне-Русской Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму в 93,5 млн гривен.

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения Садовому в виде залога в размере 50 млн гривен.

Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает корреспондент РБК-Украина.

На брифинге у Найема спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к "Укроборонпрому". Он подтвердил эту информацию.

Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова

В сети обнародованы приговор и указ о помиловании нынешнего нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова. Документы опубликованы в Telegram-канале юриста Андрея Портнова. В частности, Портнов опубликовал приговор Иванисову, которым он был осужден по статьям 117 и 118 Уголовного кодекса (1960 года). Речь идет о групповом изнасиловании и удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решение об исключении народного депутата Иванисова из фракции уже принято.

В Гаагском суде начались первые слушания по делу "Украина против России"

Арбитражный суд в Гааге в четверг, 21 ноября, начал первые слушания по делу "Украина против России", а именно - по нападению на украинские корабли в Керченском проливе.

Гаагский трибунал начал рассмотрение иска Украины относительно нарушения Россией Международной конвенции по морскому праву во время захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Украина требует от России компенсации за незаконные действия.

КСУ признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского об уполномоченных Верховной рады. Об этом говорится в сообщении КСУ.

КСУ пришел к выводу, что предложенные законопроектом изменения предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод.

В российском правительстве уточнили сроки запуска "Северного потока-2"

Российский газопровод "Северный поток - 2" сможет начать работать в середине 2020 года. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, сообщают российские СМИ.

Также в России отреагировали на возможности введения санкций США против "Северного потока-2".

НАБУ открыло уголовное дело в отношении Грицака

Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака по требованию суда. Квалификацию дела не разглашают.

Ранее НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Его обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).

В России назвали проблемой Украины плохое состояние переданных кораблей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала проблемой Украины плохое состояние переданных после российского плена кораблей. В ФСБ заявили, что украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова могла "угробить" корабли. В РФ считают, что корабли были в нормальном состоянии. этом сообщают росСМИ.

Как сообщалось ранее, после осмотра возвращенных кораблей выяснилось, что россияне украли имущество моряков, также с катеров вынесли огнетушители, фонари освещения и даже унитазы.

Украина подала апелляцию по делу Маркива

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Ранее суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

В Киеве на Майдане прошло многотысячное вече: фото и видео

В Киеве в четверг, 21 ноября, вспоминали погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году и протестовали против разведения войск на Донбассе.

В День Достоинства и Свободы около пяти тысяч человек вышли в центр столицы на вече "У нас есть достоинство". Активисты требовали прекращения разведения войск, а также остановку реализации "формулы Штайнмайера" (фото, видео).

Популярный украинский курорт ушел под воду: появилось видео ЧП

Погода в Украине резко ухудшилась в четверг, 21 ноября. Сильные штормовые порывы, которые разгулялись по южному побережью, наделали беды в разных курортных городах.

Пострадал и любимый многими украинцами курортный город - Кирилловка. В сети появились фото и видео с ураганом на морском побережье.

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева обратилась к суду с просьбой

Виновница ДТП в Харькове Алена Зайцева обратилась в Верховный суд с просьбой отменить приговор либо смягчить его до 5 лет условного наказания вместо 10 за решеткой. Также харьковчанка хочет добиться перераспределения материальных выплат по моральной компенсации семьям жертв аварии. Об этом на своей Facebook-страничке сообщила журналист Татьяна Доцяк.

Зима сократится на месяц: эксперт предупредила об изменениях климата в Украине

В Украине наблюдаются быстрые темпы потепления и из-за этого до конца столетия зима сократится на месяц. Об этом рассказала эксперт по метеорологии и климатологии Вера Балабух.

Она сообщила, что при стабильном повышении температуры через 100 лет холодный период сократится на 32 дня. Кроме того, зима не будет такой холодной, как была раньше.