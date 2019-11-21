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Арахамія: рішення про виключення Іванісова прийнято

Новини » Політика     21.11.2019 - 19:15
Арахамія: рішення про виключення Іванісова прийнято
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, можна вважати, що Іванісов вже вийшов з фракції

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення про виключення народного депутата Романа Іванісова з фракції вже прийнято. Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, можна вважати, що Іванісов вже вийшов з фракції.

"Принципове рішення про виключення з фракції Іванісов вже є прийнятим. Лише треба оформити. Адже для того, щоб його оформити, потрібно зібрати депутатів, а вони зараз в округах. Тобто його можна вважати прийнято рішення, що він вийшов з фракції", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявив, що Іванісов після публікації вироку і указу про помилування за зґвалтування повинен добровільно скласти мандат. За його словами, оприлюднені юристом Андрієм Портновим документи виглядають справжніми.

Раніше на тлі скандалу Іванісов сам вийшов з "Слуги народу" після звинувачень у судимості. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції. За офіційними даними, в 1990-х він був засуджений за зґвалтування.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

Арахамія: Іванісов має скласти депутатський мандат Оприлюднено вирок і указ про помилування Іванісова
Новини України нардепСлуга народаДавид Арахамія
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