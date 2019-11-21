Наєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Фото: Мустафа Наєм (РБК-Україна)

Про це заявив сам Наєм

Колишній народний депутат Мустафа Наєм заявив, що його призначили заступником генерального директора "Укроборонпрому". Про це він повідомив на брифінгу до Дня гідності та свободи, передає кореспондент РБК-Україна.

На брифінгу у нього запитали, чи правда, що він тепер має відношення до "Укроборонпрому". Він підтвердив цю інформацію.

"Так, дійсно я там зараз працюю. Заступник генерального директора", - уточнив він.

Зазначимо, що на сайті "Укроборонпрому" поки не вказано, що Наєм є заступником Айвараса Абромавичуса.

Нагадаємо, раніше Абромавичус призначив своїм заступником з питань цифровізації та інновацій Надію Васильєву. Також він призначив своїми заступниками Данила Федорчука, Михайла Морозова та Анатолія Незгодюка.

До цього президент України Володимир Зеленський проводив зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять в "Укроборонпром". Після зустрічі Зеленський закликав Абромавичуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.