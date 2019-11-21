ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гаазький трибунал сьогодні проведе перші слухання по справі України проти Росії

Новини » Політика     21.11.2019 - 09:57
Гаазький трибунал сьогодні проведе перші слухання по справі України проти Росії
Ілюстративне фото (twitter.com dw.com)

Мова йде про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів

Сьогодні, 21 листопада, в Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мова йде про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, вчора ввечері в Україну повернулись захоплені Росією кораблі. Вони прибули у поганому стані.

Зазначимо, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявляв, що повернуті Росією кораблі "росіяни угробили".

Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що розгляд справи "Україна проти Російської Федерації" Міжнародному суді ООН може вплинути на питання про створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм. Також суд визнав свою юрисдикцію у справі про расову дискримінацію в Криму.

Зазначимо, що Україна звинувачує Російську Федерацію також в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

У Пентагоні повідомили, коли США виплатить всю суму військової допомоги Україні Полiцiя посилить заходи безпеки пiд час акцiй 21-23 листопада
Новини України ГаагаООНУкраїнаРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся