ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд в Італії виніс вирок нацгвардійцю Марківу

Новини » Політика    12.07.2019 - 16:27
Суд в Італії виніс вирок нацгвардійцю Марківу
Фото: Віталій Марків (radiosvoboda.org)

Марківа засудили до 24 років в'язниці

Суд міста Павія в Італії виніс вирок екс-військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу, обвинуваченому в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fаcebook активіста і лідера однієї з українських громад в Італії Олеся Городецького.

За його словами, італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Суд в Італії виніс вирок нацгвардійцю Марківу

 

Відзначимо, в останньому слові Марків сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

"Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни, вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю", - сказав він.

 
Фото: засідання суду (facebook.com/mvs.gov)

Прокурори просили визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати вимагали звільнення українця за браком доказів.

Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня поточного року в Італії почався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Ситуацію з Макровим коментував глава МВС України Арсен Аваков. За його словами, Марків не міг бути причетним до загибелі громадянина Італії. Більш того, Аваков був присутній на одному з останніх засідань суду по справі нацгвардійця.

 

Прокуратура Італії розслідує фінансування Кремлем "Ліги півночі" Верховний суд Росії пом’якшив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України ІталіяНацгвардияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся