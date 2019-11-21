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Садовому попросять призначити 50 млн гривень застави, - джерело

Новини » Політика     21.11.2019 - 14:56
Садовому попросять призначити 50 млн гривень застави, - джерело
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Прокуратура не буде просити про арешт Садового

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже звернулася з клопотанням до Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

За даними джерела, прокуратура не буде просити про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справа Садового пов'язана з операціями із земельними ділянками. За даними слідства, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі в 2015 році до прокуратури звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження їх землі.

У САП підкреслили, що ділянки взагалі не належали Львівській територіальній громаді, а фактично використовувалися в якості городів і перебували у власності сільської ради Рясне-Руської.

Садовому оголосили підозру 21 листопада. Його підозрюють у зловживаннях при виділенні землі для будівництва індустріального парку.

Садовому оголосили підозру
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