КСУ визнав неконституційним закон Зеленського про уповноважених Ради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект Зеленського не відповідає вимогам Конституції

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про уповноважених Верховної ради. Про це йдеться в повідомленні КСУ.

КСУ дійшов висновку, що запропоновані законопроектом зміни передбачають введення нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за дотриманням конституційних прав і свобод. Крім того, зміни містять ризики надмірного втручання парламенту за допомогою уповноважених за дотриманням Конституції і законів в різних сферах без дотримання балансу приватних і публічних інтересів.

КСУ зазначає, що введення такого контролю за дотриманням Конституції суперечить самій Конституції, а також може послужити причиною юридичної невизначеності.

"Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою свавілля з боку органів публічної влади та їх посадових осіб", - йдеться у висновку суду.

Також у висновку йдеться, що внесення запропонованих змін до Конституції призведе до розмиття межі повноважень Верховної ради і до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Таким чином, КСУ зазначає, що законопроект Зеленського не узгоджується з принципами верховенства права та поділу державної влади.

"З огляду на наведене Конституційний суд України вважає, що законопроект не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України. Висновок Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене", - додали в суді.

Нагадаємо, Рада направила до КСУ закон про розширення парламентського контролю у вересні.

На думку Зеленського, такі зміни могли б забезпечити більш ефективний механізм парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини, так як одна людина, на яку сьогодні покладені ці обов'язки, не може ефективно їх виконувати.

Відзначимо, до цього КСУ визнав конституційним законопроект про законодавчу ініціативу народу.

