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У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії"

Новини » Політика     21.11.2019 - 14:09
У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії"
Ілюстративне фото (icj-cij.org)

Суд розгляне ситуацію з захоплення українських моряків та кораблів в Керченській протоці

Арбітражний суд у Гаазі сьогодні, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter.

За її словами, сьогодні Гаазький трибунал почав розгляд позову України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції з морського права під час захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці. Україна вимагає від Росії компенсації за незаконні дії.

У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі &quot;Україна проти Росії&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 листопада, Арбітражний трибунал в Гаазі почне перші слухання у справі "Україна проти Росії". Передбачалося, що суд розгляне порушення Росією імунітету українських військових суден та 24 членів їх екіпажів.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.

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