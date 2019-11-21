У Гаазькому суді почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії"

Ілюстративне фото (icj-cij.org)

Суд розгляне ситуацію з захоплення українських моряків та кораблів в Керченській протоці

Арбітражний суд у Гаазі сьогодні, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter.

За її словами, сьогодні Гаазький трибунал почав розгляд позову України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції з морського права під час захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці. Україна вимагає від Росії компенсації за незаконні дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 листопада, Арбітражний трибунал в Гаазі почне перші слухання у справі "Україна проти Росії". Передбачалося, що суд розгляне порушення Росією імунітету українських військових суден та 24 членів їх екіпажів.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.