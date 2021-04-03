Перша розмова Зеленського з Байденом і посилення карантину в містах України: новини за 2 квітня

Статистика по коронавірусу б'є рекорди, відбулася перша телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 2 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Ескалація на Донбасі: подробиці

На Донбасі продовжується загострення. Минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військових та цивільний.

В Кремлі заявили, що на Донбасі там склалася "дуже лякаюча дійсність". При цьому Росія вважає свою риторику про нібито українські провокації "абсолютно конструктивною".

Нагадаємо, Росія нарощує війська біля українського кордону. У Москві вважають, що "це не повинно нікого турбувати". В Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, підвищити боєготовність. У відповідь на це в Кремлі заявили, що Росія вживатиме додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України. Окрім цього повідомляється, що Росія почала перевірку сил Чорноморського флоту в окупованому Криму. Зокрема, відпрацьовуються наступальні операції.

Довибори по 87 округу: вже на трьох дільницях виявили розбіжність бюлетенів під час перерахунку

В ході перерахунку голосів по 87 окрузі в Івано-Франківській області виявили розбіжність ще на одній виборчій дільниці. Там за одного з кандидатів додали "зайвих" 116 бюлетенів.

Зазначимо, станом на вечір 2 квітня на довиборах в Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 92,3% голосів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окружна виборча комісія недорахувалась 147 бюлетенів. Нестачу бюлетенів виявили на двох дільницях.

РБК-Україна писало, що на 87 окрузі голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. На місце подій поїхали депутати від "Слуги народу".

Зеленський і Байден провели першу розмову на тлі загострення на Донбасі

2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президенти України і США провели першу бесіду після вступу Байдена на посаду глави держави. Її темою стало загострення на Донбасі і нарощування військ РФ на кордонах України.

Всі подробиці про переговори лідерів двох країн - в матеріалі РБК-Україна.

Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди

Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов озвучив список "топ-10 контрабандистів". Також стало відомо, що понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання РНБО. Серед них 17 керівники митниць та митних постів.

У Харкові стався вибух на підприємстві, є загиблий і потерпілий (фото, відео)

У Харкові вранці 2 квітня стався вибух на підприємстві по переробці насіння соняшнику на олію. В результаті один чоловік загинув, ще один постраждав.

"В металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху будівля була зруйнована. Спостерігалося горіння уламків і залишків обладнання на площі 600 кв.м", - повідомили рятувальники.

Смертельний вибух в Одесі: мешканка будинку розповіла про трагічну НП

2 квітня у багатоквартирному будинку в Одесі стався вибух газу. НП забрала життя однієї людини, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Вибух з подальшим спалахом стався у квартирі на другому поверсі.

Рятувальники евакуювали 15 мешканців. Загиблий чоловік був власником квартири, де стався вибух. Вибуховою хвилею його викинуло на вулицю, і потерпілого госпіталізували у важкому стані, проте пізніше він помер від отриманих травм в реанімації. Як розповіла мешканка будинку, врятуватися їй з родиною вдалося лише дивом.

Напад на Капітолій: загинули водій автомобіля та поліцейський

2 квітня з’явилася інформація про стрілянину біля будівлі Капітолію в США. Пізніше з'ясувалося, що автомобіль в'їхав у загородження навколо комплексу, при цьому наїхавши на двох поліцейських. В результаті загинув офіцер поліції та водій автомобілю, який намагався протаранити огорожу.

Президент США Джо Байден наказав приспустити державні прапори на адміністративних будівлях по всій країні. Він підкреслив, що новина про атаку та смерть офіцера поліції Капітолія Вільяма Еванса сильно вразила його та його дружину.

В Україні істотно подорожчають продукти: що злетить в ціні найбільше

В Україні стрімко почали зростати ціни на продукти. Експерти кажуть, що це пов'язано з кількома факторами. Сюди входять і погодні умови, і інфляція, і подорожчання сировини й навіть пандемія коронавірусу.

Що чекає на нас у найближчому майбутньому з цінами на харчові продукти – читайте в матеріалі Styler.

В Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погода

Погода в Україні сильно зіпсується на вихідних. Синоптики прогнозують морози і навіть мокрий сніг в деяких областях. Де буде найбільш неприємна погодна ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україні.