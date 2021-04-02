Росія в Криму почала перевірку сил та відпрацьовує наступ

Росія стягує війська до українського кордону , а також почала перевірку сил Чорноморського флоту в окупованому Криму. Зокрема, відпрацьовуються наступальні операції.

Повідомляється, що сьогодні розпочалась перевірка сил Чорноморського флоту за зимовий період навчання. Командування оцінить якість організації бойової підготовки та злагодженості підрозділів флоту, стан озброєння та військової техніки.

Військових задіють у тактичних навчаннях, в ході яких командири підрозділів продемонструють "свою самостійність у вирішенні загального задуму бою, здатність приймати нестандартні і несподівані для противника рішення, що дозволяють захопити та утримувати ініціативу в бою".

Також повідомляється, що флот спільно з морською і армійською авіацією, сухопутними військами і ППО відпрацюють наступ і оборону квадрата.