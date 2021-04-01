Кремль про стягування військових на кордоні України: це нікого не повинно турбувати

Кремль відреагував на заяву головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака про стягування російських військ до українського кордону . У Москві вважають, що "це не повинно нікого турбувати".

"Росія переміщує збройні сили в межах своєї території за своїм розсудом, це нікого не повинно турбувати і не надає ні для кого загрозу. Вживає заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів. Йде підвищена активність країн НАТО і так далі, це зобов'язує бути напоготові", - заявив Пєсков.

При цьому в Кремлі заявили, що побоюються, що "українська сторона може піти на провокаційні дії, що призведуть до війни".

Нагадаємо, днями Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.