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Кремль про стягування військових на кордоні України: це нікого не повинно турбувати

Новость на русском → Москва, Четвер 01 квітня 2021 14:28
Кремль про стягування військових на кордоні України: це нікого не повинно турбувати Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Кремль відреагував на заяву головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака про стягування російських військ до українського кордону. У Москві вважають, що "це не повинно нікого турбувати".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає телеканал "Дощ".

"Росія переміщує збройні сили в межах своєї території за своїм розсудом, це нікого не повинно турбувати і не надає ні для кого загрозу. Вживає заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів. Йде підвищена активність країн НАТО і так далі, це зобов'язує бути напоготові", - заявив Пєсков.

При цьому в Кремлі заявили, що побоюються, що "українська сторона може піти на провокаційні дії, що призведуть до війни".

Нагадаємо, днями Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Раніше Хомчак заявив, що Україна готова піти в наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

Також РБК-Україна писало, що РФ перекидає на окуповані території в Донецькій і Луганській областях своїх кадрових військових.

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