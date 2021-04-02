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В Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погода

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 13:28
В Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погода Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе морози і сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується на вихідних. Синоптики прогнозують морози і навіть мокрий сніг в деяких областях. Де буде найгірша погодна ситуація - читайте в прогнозі далі в нашому матеріалі

Про це пишуть синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, у суботу 3 квітня максимальна температура повітря становитиме лише +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

Дощі в суботу пройдуть на Сході, місцями на Заході, а в Карпатах очікується мокрий сніг. На решті територій переважно без опадів.

А от в неділю, 4 квітня, стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися вночі до 0... -2 градусів морозу. Вдень температура сягне +6+12 градусів.

У неділю буде більше опадів. В західних областях дощ та мокрий сніг, в більшості областей - невеликий дощ місцями.

А ось вночі та вранці 4-го квітня на Півдні, а вдень на південному сході - Запоріжжя, Донеччина - можливі сильні зливи.

У Києві на вихідних теж буде прохолодно - вдень +6+10 градусів. Вночі в суботу від 0 до +3 градусів, а на околицях в ніч на неділю температура може знизитися до 0... -2 морозу.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде погода в Україні на вихідних.

В Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погодаВ Україну повернуться морози і сніг: в яких областях найсильніше зіпсується погода

Фото: Погода в Україні на вихідних, 3-4 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше провідні українські синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.

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