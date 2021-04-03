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Доба на Донбасі: бойовики здійснили 21 обстріл, поранені двоє військових та цивільний

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 08:15
Доба на Донбасі: бойовики здійснили 21 обстріл, поранені двоє військових та цивільний Фото: збройні сили РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військових та цивільний.

Про це повідомляється в ранковому зведенні ООС.

Так, 20 разів бойовики обстрілювали позиції українських захисників. Крім того, здійснили один обстріл цивільної інфраструктури в Красногорівці.

Зокрема, із мінометів 82-го та 120-го калібрів вогонь відкривали у напрямку населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка. Біля Світлодарська та Новотошківського використовували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку Новолуганського бойовики стріляли з гранатометів.

Крім того, неподалік Пищевика, Красногорівки та Гнутово відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі Авдіївки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що в Донецькій області місія зафіксувала відразу 225 порушень режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що у період з квітня 2014 року до серпня 2020 року жертвами мін та вибухівки стали 42 дитини.

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