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Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль

Новость на русском → Москва, П'ятниця 02 квітня 2021 13:06
Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі відреагували на слова заступника голови Офісу президента України Романа Машовця про необхідність підвищення боєготовності країн НАТО, які межують з Україною. Росія буде готувати додаткові заходи.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенство ТАСС.

За його словами, Росія прийме додаткові заходи щодо забезпечення своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія стягує війська до українського кордону. Зеленський вважає, що армія готова до будь-яких провокацій.

При цьому у президента Росії Володимира Путіна відповіли, що переміщення військ російською територією не має турбувати сусідні країни.

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Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль
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