Зеленський і Байден вперше поговорили: всі подробиці
Сьогодні, 2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президенти України і США провели першу бесіду після вступу Байдена на посаду глави держави. Її темою стало загострення на Донбасі і нарощування військ РФ на кордонах України.
Всі подробиці про переговори лідерів двох країн - в матеріалі РБК-Україна.
Про що говорили Байден і Зеленський
Телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського відбулася 2 квітня на тлі останніх повідомлень про нарощування присутності російських військових підрозділів біля українських кордонів.
Після переговорів президент України зробив заяву про хід бесіди. Глава держави зазначив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях і американське партнерство має вирішальне значення для України.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру", - зазначив Володимир Зеленскький.
У Білому домі назвали головні теми розмови
У прес-службі Білого дому повідомили, що в ході переговорів президенти США і України обговорили співпрацю між країнами і реформи.
Зокрема, Джо Байден підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючою агресією Росії на Донбасі і в Криму.
Також американський президент висловив прихильність плану Володимира Зеленського по боротьбі з корупцією. Крім того, лідери країн обговорили важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.
Переговори готувалися кілька тижнів
Як повідомляє видання Politico, розмові лідерів двох країн передувало як мінімум три телефонні розмови на вищому рівні між США і Україною.
За даними джерел видання, українська сторона наполягала на переговорах протягом декількох тижнів. А саме, під час дзвінка між радником з національної безпеки Джейком Салліваном і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Адміністрація Байдена відкладала розмову
В адміністрації президента США відкладали телефонну розмову з президентом України. Як говорилося в публікації The Washington Post, від Володимира Зеленського очікували демонстрації великих зусиль по боротьбі з корупцією і проведення ряду реформ, що важливо для стабілізації економічної ситуації і збереження незалежності.
При цьому офіційний представник посольства США в Україні Даніель Лангенкамп заявив, що США не висувало ніяких умов українському президенту для проведення переговорів. Він також зазначив, що "Джо Байден чітко заявив про свою прихильність відносин з усім світом і підтвердив, що є вірним другом України".
Раніше українська сторона провела переговори з главою Пентагону і держсекретарем США
Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Андрій Таран провели бесіду по телефону в кінці лютого. Ллойд Остін заявив про підтримку українського суверенітету, а також про прихильність зміцненню збройних сил України для захисту від російської агресії.
31 березня відбулася телефонна розмова глави МЗС Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена. В ході переговорів вони обговорили загострення на Донбасі, коли загинуло четверо військових.
При цьому Блінкен зазначив, що Вашингтон уважно стежить за діями Росії, а також запевнив у подальшій неухильній підтримці України американською стороною.
Нагадаємо, як повідомило видання Politico, розмова президентів США і України 2 квітня тривала близько півгодини, вони обговорили інформацію про нарощування Росією військ біля українського кордону. Байден заявив Зеленському, що "вірить в Україну".
Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. За його словами, російська армія готується до військових навчань в Брянську, Воронезькій області і в Криму.