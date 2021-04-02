Зеленський і Байден вперше поговорили: всі подробиці

Сьогодні, 2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президенти України і США провели першу бесіду після вступу Байдена на посаду глави держави. Її темою стало загострення на Донбасі і нарощування військ РФ на кордонах України.

Всі подробиці про переговори лідерів двох країн - в матеріалі РБК-Україна.

Про що говорили Байден і Зеленський

Телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського відбулася 2 квітня на тлі останніх повідомлень про нарощування присутності російських військових підрозділів біля українських кордонів.

Після переговорів президент України зробив заяву про хід бесіди. Глава держави зазначив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях і американське партнерство має вирішальне значення для України.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру", - зазначив Володимир Зеленскький.

У Білому домі назвали головні теми розмови

У прес-службі Білого дому повідомили, що в ході переговорів президенти США і України обговорили співпрацю між країнами і реформи.

Зокрема, Джо Байден підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючою агресією Росії на Донбасі і в Криму.

Також американський президент висловив прихильність плану Володимира Зеленського по боротьбі з корупцією. Крім того, лідери країн обговорили важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

Переговори готувалися кілька тижнів

Як повідомляє видання Politico, розмові лідерів двох країн передувало як мінімум три телефонні розмови на вищому рівні між США і Україною.

За даними джерел видання, українська сторона наполягала на переговорах протягом декількох тижнів. А саме, під час дзвінка між радником з національної безпеки Джейком Салліваном і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Адміністрація Байдена відкладала розмову

В адміністрації президента США відкладали телефонну розмову з президентом України. Як говорилося в публікації The Washington Post, від Володимира Зеленського очікували демонстрації великих зусиль по боротьбі з корупцією і проведення ряду реформ, що важливо для стабілізації економічної ситуації і збереження незалежності.

При цьому офіційний представник посольства США в Україні Даніель Лангенкамп заявив, що США не висувало ніяких умов українському президенту для проведення переговорів. Він також зазначив, що "Джо Байден чітко заявив про свою прихильність відносин з усім світом і підтвердив, що є вірним другом України".

Раніше українська сторона провела переговори з главою Пентагону і держсекретарем США

Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Андрій Таран провели бесіду по телефону в кінці лютого. Ллойд Остін заявив про підтримку українського суверенітету, а також про прихильність зміцненню збройних сил України для захисту від російської агресії.

31 березня відбулася телефонна розмова глави МЗС Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена. В ході переговорів вони обговорили загострення на Донбасі, коли загинуло четверо військових.

При цьому Блінкен зазначив, що Вашингтон уважно стежить за діями Росії, а також запевнив у подальшій неухильній підтримці України американською стороною.