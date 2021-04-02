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У Харкові стався вибух на підприємстві, є загиблий і потерпілий

Новость на русском → Харків, П'ятниця 02 квітня 2021 09:54
У Харкові стався вибух на підприємстві, є загиблий і потерпілий Фото: вибухнув резервуар (dsns.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Харкові вранці 2 квітня стався вибух на підприємстві по переробці насіння соняшнику на олію. В результаті один чоловік загинув, ще один постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався о 4:08 на виробничому підприємстві на вулиці Новомосковська, 8а.

"В металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху будівля була зруйнована. Спостерігалося горіння уламків і залишків обладнання на площі 600 кв.м", - повідомили рятувальники.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робочий 1983 року народження отримав опіки обличчя та був госпіталізований в опіковий центр Харкова.

"Пожежники локалізували вогонь о 5:39. Зараз тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється", - додали в ДСНС.

Фото: наслідки вибуху на підприємстві в Харкові (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці жовтня 2020 року стався вибух газопереробної станції під Харковом. В результаті загинули дві людини, ще вісім постраждали.

Також повідомлялося, що минулого року в Волновасі стався вибух невідомого предмета на підприємстві. Тоді постраждали двоє людей.

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