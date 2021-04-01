США посилили розвідку через стягування військ Росії до кордону України

Сполучені Штати Америки занепокоєні загостренням ситуації на Донбасі та інформацією про стягування Росією своїх військ до кордону з Україною. Європейське військове командування США вирішило посилити рівень спостереження.

Про це повідомляють американські видання Politico та The New York Times .

За даними американських ЗМІ, цього тижня Європейське військове командування США підвищило рівень спостереження з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи". Цей рівень, як наголошують в NYT, є найвищим. Рівень вирішили підвищити після того, як російські війська протягом кількох днів не залишили прикордонний з Україною район.

Водночас представник Європейського командування капітан Венді Снайдер відмовилася відповісти Politico на питання щодо рівнів спостереження, пославшись на секретність, але уточнила, що командування "дуже уважно стежить за ситуацією".

Крім того, як пише Politico, останнім часом Росія демонструє незвичну активність в регіоні. Так, у понеділок, 29 березня, літаки НАТО 10 разів підіймалися в повітря через незвично велику кількість польотів російських винищувачів та бомбардувальників поблизу кордонів союзників.