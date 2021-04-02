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В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 02 квітня 2021 16:22
В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 2 квітня, стався вибух в Одесі. В результаті інциденту в багатоквартирному будинку є постраждалі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вибух стався в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський. Вибухнула газоповітряна суміш, після чого сталася пожежа.

"Попередньо постраждали 4 особи (стан уточнюється), частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами і частково зруйновано сходовий марш", - йдеться в повідомленні.

О 15:31 пожежу загасилина площі 50 квадратних метрів, рятувальники евакуювали 15 мешканців.

В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі

Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в січні в Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. Тоді причиною вибуху також став витік газу, в результаті було зруйновано стіну між квартирами та вибито вікна. Постраждали дві особи.

У лютому РБК-Україна писало про потужний вибух на газорозподільному вузлі на околиці окупованого Луганська. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було.

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