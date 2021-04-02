В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі
Сьогодні, 2 квітня, стався вибух в Одесі. В результаті інциденту в багатоквартирному будинку є постраждалі.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вибух стався в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський. Вибухнула газоповітряна суміш, після чого сталася пожежа.
"Попередньо постраждали 4 особи (стан уточнюється), частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами і частково зруйновано сходовий марш", - йдеться в повідомленні.
О 15:31 пожежу загасилина площі 50 квадратних метрів, рятувальники евакуювали 15 мешканців.
Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, в січні в Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. Тоді причиною вибуху також став витік газу, в результаті було зруйновано стіну між квартирами та вибито вікна. Постраждали дві особи.
У лютому РБК-Україна писало про потужний вибух на газорозподільному вузлі на околиці окупованого Луганська. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було.