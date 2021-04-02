Напад на Капітолій: померли водій автомобіля та поліцейський

Підозрюваний у сьогоднішньому нападі на Капітолій США помер. Мова йде про водія автомобіля, який протаранив огорожу навколо Капітолія у Вашингтоні.

Про це повідомило американське агентство CNN .

Як розповіло CNN, дуже велика кількість інформованих джерел підтверджує, що нападник помер.

Крім того, високопоставлений помічник Конгресу США та джерело в поліції Капітолія розповіли, що після того, як автомобіль врізався в огородження, водій вийшов з нього, розмахуючи ножем.

Співробітник в правоохоронних органах США також підтвердив, що щонайменше один правоохоронець отримав ножове поранення.

Наразі комплекс Капітолію залишається повністю заблокованим. Нікому не дозволяють входити чи виходити з будь-яких будівель Капітолію.

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Виконуючий обов'язки начальника поліції Капітолію розповів, що один з двох офіцерів, які постраждали в результаті нападу теж помер.