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Напад на Капітолій: померли водій автомобіля та поліцейський

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 квітня 2021 21:50
Напад на Капітолій: померли водій автомобіля та поліцейський Фото: нападник на Капітолій помер (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваний у сьогоднішньому нападі на Капітолій США помер. Мова йде про водія автомобіля, який протаранив огорожу навколо Капітолія у Вашингтоні.

Про це повідомило американське агентство CNN.

Як розповіло CNN, дуже велика кількість інформованих джерел підтверджує, що нападник помер.

Крім того, високопоставлений помічник Конгресу США та джерело в поліції Капітолія розповіли, що після того, як автомобіль врізався в огородження, водій вийшов з нього, розмахуючи ножем.

Співробітник в правоохоронних органах США також підтвердив, що щонайменше один правоохоронець отримав ножове поранення.

Наразі комплекс Капітолію залишається повністю заблокованим. Нікому не дозволяють входити чи виходити з будь-яких будівель Капітолію.

Оновлено.

Виконуючий обов'язки начальника поліції Капітолію розповів, що один з двох офіцерів, які постраждали в результаті нападу теж помер.

Нагадаємо, ввечері з'явилася інформація про стрілянину поблизу Капітолія. Пізніше з'ясувалося, що автомобіль в'їхав у загородження навколо комплексу. В результаті інциденту постраждав нападник та двоє правоохоронців.

Додамо, минулого тижня в американському штаті Колорадо сталася стрілянина у супермаркеті. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, зокрема поліцейський.

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