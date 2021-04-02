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Після засідання РНБО відсторонили більше 100 працівників Державної митниці

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 22:14
Після засідання РНБО відсторонили більше 100 працівників Державної митниці Фото: засідання РНБО (president gov ua)
Автор: Инна Собора

Понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) 2 квітня. Серед них 17 керівники митниць та митних постів.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України.

Зазначається, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

  • в Одеській митниці - 22 працівника;
  • у Закарпатській - 23 працівника;
  • у Київській - 8 працівників;
  • у Волинській - 23 працівника;
  • у Галицькій - 46 працівників;
  • у Буковинській - 3 працівника.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів та донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.

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