ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Атака на Капітолій у США: Байден наказав приспустити прапори

Новость на русском → США, Субота 03 квітня 2021 05:17
Атака на Капітолій у США: Байден наказав приспустити прапори Фото: Атака на Капітолій у США (Reuters)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден наказав приспустити державні прапори на адміністративних будівлях по всій країні. Це сталося після атаки на Капітолій, в результаті якої загинув поліцейський.

Про це повідомляє СNN.

Він підкреслив, що новина про атаку та смерть офіцера поліції Капітолія Вільяма Еванса сильно вразила його та його дружину.

"Ми з Джилл були вбиті горем, дізнавшись про насильницький напад на контрольно-пропускний пункт на території Капітолію США, в результаті якого загинув офіцер Вільям Еванс з поліції Капітолія США, а його колега бореться за своє життя", - сказав Байден.

Він висловив щирі співчуття родині офіцера Еванса і всім, хто сумує про його втрату.

Байден наказав, щоб до заходу 6 квітня на честь Еванса був приспущений прапор США в Білому домі та в усіх федеральних будівлях.

Нагадаємо про напад на Капітолій у США. Загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки
NEWS
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів