Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди
Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди.
"Сьогодні вперше введені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи майно осіб, які за аналітичними даними РНБО і СБУ, можна назвати топ-10 української контрабанди", - заявив він.
Президент підкреслив, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися. Він зазначив, що під санкції потрапили тільки перші десять контрабандистів і вони не будуть останніми.
"Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів, а ще ми готуємо законодавчі зміни для введення криміналізації недостовірного митного декларування", - підкреслив Зеленський.
Сьогодні, після чергового засідання РНБО, для низькі фізичних і юридичних осіб настала «чорна п'ятниця». Отже: • вперше...Posted by Володимир Зеленський on Friday, April 2, 2021
Нагадаємо, 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради обговорять боротьбу з контрабандою. Він підкреслив, що особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".
Крім того, 11 березня на засіданні РНБО розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Тоді Данилов заявив, що влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні постачання контрафактних сигарет з окупованих територій Донецької та Луганської областей.