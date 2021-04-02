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Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 19:29
Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні вперше введені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи майно осіб, які за аналітичними даними РНБО і СБУ, можна назвати топ-10 української контрабанди", - заявив він.

Президент підкреслив, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися. Він зазначив, що під санкції потрапили тільки перші десять контрабандистів і вони не будуть останніми.

"Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів, а ще ми готуємо законодавчі зміни для введення криміналізації недостовірного митного декларування", - підкреслив Зеленський.

Сьогодні, після чергового засідання РНБО, для низькі фізичних і юридичних осіб настала «чорна п'ятниця». Отже: • вперше...

Posted by Володимир Зеленський on Friday, April 2, 2021

Нагадаємо, 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради обговорять боротьбу з контрабандою. Він підкреслив, що особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".

Крім того, 11 березня на засіданні РНБО розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Тоді Данилов заявив, що влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні постачання контрафактних сигарет з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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