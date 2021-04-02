Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди

Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди . Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні .

"Сьогодні вперше введені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи майно осіб, які за аналітичними даними РНБО і СБУ, можна назвати топ-10 української контрабанди", - заявив він.

Президент підкреслив, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися. Він зазначив, що під санкції потрапили тільки перші десять контрабандистів і вони не будуть останніми.

"Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів, а ще ми готуємо законодавчі зміни для введення криміналізації недостовірного митного декларування", - підкреслив Зеленський.