Первые солдаты КНДР попали в плен, а у Трампа анонсировали контакт с Путиным: новости за выходные

Украина взяла в плен первых военных из КНДР. Тем временем у новоизбранного президента Дональда Трампа анонсировали контакт с российским диктатором Владимиром Путиным.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. А вот подготовка к их возможной встрече еще продолжается.

Так, в интервью ABC News будущего советника спросили, когда может состояться встреча Трампа и Путина. На что тот ответил: "Подготовка продолжается".

Плен военных КНДР

В субботу, 11 января, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен в Курской области двух северокорейских солдат. Они были ранены, но выжили. После их доставили в Киев и они общались с СБУ.

На следующий день разведывательное агентство Южной Кореи тоже подтвердило, что украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР. Также там процитировали слова одного из них, который сказал, что среди северокорейских солдат в РФ были "значительные" потери.

Заметим, что в воскресенье, 12 января, появилось видео допроса пленных солдат КНДР.

Между тем Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать п ленных солдат КНДР, однако предложил условие.

В Сумской области россияне атаковали дроном автобус

Российские оккупанты в Сумской области атаковали беспилотником рейсовый автобус.

В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины. Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море

Швеция впервые присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.

В Киев прибыла еврокомиссар по реагированию на кризисы

Еврокомиссар по равенству, готовности и кризисному реагированию Аджа Лябиб в эти выходные посетила Киев. Она посетила центр города и возложила цветы к Стене памяти.

США хотят достичь соглашения об освобождении заложников из Газы

Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Правительство США надеется достичь соглашения по заложникам в Газе и прекращению огня до того, как Байден уйдет с должности.

Между тем спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоял на прекращении огня в Газе до 20 января. Заметим, что именно тогда заканчивается срок правления Байдена.

Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский предложил США помощь в борьбе с пожарами в Калифорнии

Во вторник, 7 января, в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров. За несколько дней они вместе охватили более 36 тысяч акров (14 500 гектаров), или 56 квадратных миль, что в 2-1/2 раза превышает площадь Манхэттена.

8 января в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден отменил визит в Италию из-за стихии.

В воскресенье, 12 января, Зеленский предложил США помощь в борьбе с пожарами в Калифорнии.

Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода на новой рабочей неделе будет постоянно меняться. Если в первой половине будет сухо и солнечно, то к ее концу "навалит" снега и дождей.

Подробнее о погоде, которая ожидает украинцев на этой неделе, можно узнать в материале РБК-Украина.