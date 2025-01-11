Спецпредставитель Трампа настаивает на прекращении огня в Газе до 20 января

В субботу спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф прибыл в Израиль. Цель визита - добиться соглашения об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Виткофф отправился в Израиль из Катара в рамках предпринятых в последнюю минуту усилий избранного президента США Дональда Трампа, чтобы оказать давление на все стороны, которые участвуют в переговорах, с целью заключить сделку до 20 января.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что до этого, в пятницу, Виткофф передал премьер-министру Катара на встрече в Дохе сообщение о том, что Трамп хочет увидеть сделку в течение нескольких дней.

Сегодня же на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху спецпредставитель подчеркнул, что цель Трампа достичь соглашения к 20 января. Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Виткофф несколько раз подчеркивал цель Дня инаугурации Трампа во время консультаций с Нетаньяху и израильской переговорной группой.

По словам чиновника, в последние дни наблюдается сужение пробелов в переговорах между Израилем и ХАМАС, но некоторые проблемы все еще остаются. Он отметил, что стороны еще не "в зоне согласия", но очень близки этому.

"Есть шанс достичь соглашения, но это серьезная проблема. Руководители израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь соглашения", - сказал израильский чиновник.

В офисе Нетаньяху перед этим сообщали, что в ходе встречи члены израильской переговорной группы и советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, Брет МакГерк, находящийся в Дохе, приняли участие в телефонной конференции для обсуждения статуса переговоров.

В конце встречи Нетаньяху поручил директору "Моссада" Давиду Барнеа, директору "Шин Бет" Ронену Бару и генералу ЦАХАЛа Ницану Алону - немедленно отправиться в Доху, чтобы ускорить заключение соглашения об освобождении заложников и прекращения огня.

Axios пишет, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские чиновники говорят, что МакГерк и Виткофф координируют свои усилия.

Известно, что около 98 заложников все еще удерживаются ХАМАСом в Газе, среди них 7 американцев. По данным израильской разведки, примерно половина заложников, включая трех американцев, предположительно, все еще живы.

Если соглашение будет достигнуто, первый этап может включать освобождение 33 заложников - некоторые из них еще живы, а некоторые мертвы.

Ожидается, что первый этап также будет включать прекращение огня в секторе Газа на период от шести до семи недель и освобождение сотен палестинских заключенных, включая тех, кто убивал израильтян.