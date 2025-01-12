Зеленский предложил США помощь в борьбе с пожарами в Калифорнии

В Калифорнии до сих пор продолжаются масштабные пожары. Украина может помочь США бороться с катастрофой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По словам президента уже 150 украинских спасателей подготовлены для оказания необходимой помощи.

"Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Сейчас это прорабатывается, по соответствующим каналам мы предложили нашу помощь американской стороне", - пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко и дипломатам подготовить возможность участия украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.

Пожары в Лос-Анджелесе

Во вторник, 7 января, в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров. За несколько дней они вместе охватили более 36 тысяч акров (14 500 гектаров), или 56 квадратных миль, что в 2-1/2 раза превышает площадь Манхэттена.

8 января в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден отменил визит в Италию из-за стихии.

Самый разрушительный в истории Лос-Анджелеса пожар сравнял с землей целые районы и оставил тлеющие руины того, что когда-то было человеческими домами и имуществом.

Стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек и повредила или разрушила 10 тысяч зданий. По меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести.

Заметим, что сегодня стало известно, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео о якобы особняках украинских военных в США. Украина опровергла эти утверждения, назвав их ложью для дискредитации ВСУ.

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