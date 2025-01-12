Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, но есть условие

Украина готова передать главе КНДР Ким Чен Ыну северокорейских солдат, которые ВСУ взяли в плен в ходе боевых действий. Однако для возвращения военных есть одно условие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, будут и другие. И это лишь вопрос времени.

В свою очередь для тех северокорейских солдат, которые не захотят возвращаться, могут быть некоторые другие пути.

"В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность", - рассказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никто в мире не должен сомневаться, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.

"Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна", - резюмировал глава украинского государства.