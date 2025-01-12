У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. А вот подготовка к их возможной встрече еще идет.

Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Так, в интервью ABC News будущего советника спросили, когда может состояться встреча Трампа и Путина. На что тот ответил: "Подготовка продолжается". Затем журналист уточнил у Волца, идет ли речь о двусторонней встрече руководителей США и России, или, возможно, трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского. "Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка (между Трампом и Путиным, - ред.) в течение следующих дней и недель", - сказал в ответ на это Волц.