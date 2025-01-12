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В Киев прибыла еврокомиссар по реагированию на кризисы

Украина, Воскресенье 12 января 2025 19:46
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В Киев прибыла еврокомиссар по реагированию на кризисы Фото: еврокомиссар по равенству, готовности и кризисному реагированию Аджа Лябиб (x.com/hadjalahbib)
Автор: Карина Левицкая

В Киев прибыла еврокомиссар по равенству, готовности и кризисному реагированию Аджа Лябиб. Она посетила центр города и возложила цветы к Стене памяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в соцсети Х.

Она подчеркнула, что есть ценности, которые мир никогда не должен воспринимать как должное, а именно свобода, демократия и верховенство права.

"У Стены памяти я отдаю дань уважения храбрым украинским защитникам, которые заплатили самую высокую цену за свою страну, свой народ и будущее всех нас. Пусть она не будет напрасной", - подчеркнула она.

Заметим, что Стена памяти в Киеве - это мемориал, посвященный военнослужащим, которые погибли, защищая Украину.

Он расположен на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, вдоль его стен на Михайловской площади.

Стена памяти - это не только мемориал, но и важное напоминание о борьбе за независимость и свободу Украины. Она символизирует уважение к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего страны.

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