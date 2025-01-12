США хотят достичь соглашения об освобождении заложников из Газы еще при президентстве Байдена
Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Правительство США надеется достичь соглашения по заложникам в Газе и прекращению огня до того, как Байден уйдет с должности.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Байден и Нетаньяху обсудили возможность достижения соглашения о прекращении боевых действий в палестинском анклаве и освобождении оставшихся там заложников, говорится в заявлении Белого дома, изданном после телефонного разговора двух лидеров.
Издание пишет, что Байден отметил немедленную необходимость прекратить огонь в Газе, вернуть заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи, что станет возможным благодаря прекращению боевых действий в соответствии с соглашением.
Нетаньяху проинформировал Байдена о прогрессе в переговорах и о мандате, который он дал своей делегации по вопросам безопасности самого высокого уровня, которая сейчас находится в Дохе, чтобы продвигать соглашение по заложникам, говорится в заявлении Нетаньяху.
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье в программе CNN State of the Union сказал, что стороны были "очень, очень близки" к достижению соглашения, но все еще должны финализировать его.
Напомним, на днях спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена тесно сотрудничает с администрацией Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Газе и пытаются решить этот вопрос при каденции президента Байдена.
В то же время вчера спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоял на прекращении огня в Газе до 20 января. Заметим, что именно тогда заканчивается срок правления Байдена.
Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.
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