США хотят достичь соглашения об освобождении заложников из Газы еще при президентстве Байдена

Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Правительство США надеется достичь соглашения по заложникам в Газе и прекращению огня до того, как Байден уйдет с должности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Байден и Нетаньяху обсудили возможность достижения соглашения о прекращении боевых действий в палестинском анклаве и освобождении оставшихся там заложников, говорится в заявлении Белого дома, изданном после телефонного разговора двух лидеров.

Издание пишет, что Байден отметил немедленную необходимость прекратить огонь в Газе, вернуть заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи, что станет возможным благодаря прекращению боевых действий в соответствии с соглашением.

Нетаньяху проинформировал Байдена о прогрессе в переговорах и о мандате, который он дал своей делегации по вопросам безопасности самого высокого уровня, которая сейчас находится в Дохе, чтобы продвигать соглашение по заложникам, говорится в заявлении Нетаньяху.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье в программе CNN State of the Union сказал, что стороны были "очень, очень близки" к достижению соглашения, но все еще должны финализировать его.