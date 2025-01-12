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Первый случай сотрудничества. Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море

Швеция, Воскресенье 12 января 2025 18:44
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Первый случай сотрудничества. Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море Фото: Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море. Это первый случай подобного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.

"Эти военные корабли передаются под командование НАТО и будут использоваться для создания лучших условий для понимания морской ситуации в Балтийском море. Это значительный и важный вклад Швеции... и первый случай, когда Швеция как союзник предоставляет свои вооруженные силы для мероприятий НАТО по сдерживанию и обороне непосредственно у наших границ", - отметил он.

Заметим, что сегодня в Селене началась ежегодная конференция "Народ и оборона". На ней выступили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

РБК-Украина собрало основные заявления лидеров страны в отдельном материале.

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