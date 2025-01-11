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ВСУ взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Зеленский показал фото

Курская область, Суббота 11 января 2025 13:57
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ВСУ взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Зеленский показал фото Фото: военные КНДР попали в плен ВСУ в Курской области (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские бойцы взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", - рассказал он.

Как отметил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.

"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь", - констатировал Зеленский.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм в Курской области. 5 января Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

На данный момент российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. Россияне уже предприняли несколько попыток наступления. В частности, еще 14 декабря в ГУР заявили, что в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции ВСУ в Курской области.

Добавим, что положение войск КНДР в Курской области мягко говоря плачевное. В начале декабря Россия отправила на фронт в Курскую область генерала. Поводом стало то, что военные КНДР жаловались на то, что не доедали.

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