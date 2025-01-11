ВСУ взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Зеленский показал фото

Украинские бойцы взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто.

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", - рассказал он.

Как отметил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.

"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь", - констатировал Зеленский.