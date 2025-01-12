В Сумской области россияне атаковали дроном автобус: ранены два человека

Сегодня в Сумской области российские оккупанты атаковали беспилотников рейсовый автобус. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, 12 января примерно в 15:15, враг применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковал беспилотником рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской общины Сумского района. В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины. Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. "Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области", - говорится в сообщении.