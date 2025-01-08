В элитном районе Лос-Анджелеса бушует лесной пожар: 30 тысяч человек вынуждены эвакуироваться

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров, охвативших дома в пригородах Лос-Анджелеса. Огонь быстро распространяется, угрожая трем районам. Более 30 тысяч человек получили приказ покинуть свои дома в элитном районе Pacific Palisades, популярном среди голливудских звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пожар, который уже получил название Palisades Fire, уничтожил уже более 1182 гектара территории между Санта-Моникой и Малибу. Мощные ветры и сухая погода способствуют быстрому распространению огня. По словам представителей пожарной службы, несколько человек получили травмы, среди них - ожоги лица и рук. Также пострадала женщина-пожарная.

Еще один пожар, Eaton Fire, вспыхнул вблизи Пасадены, уничтожив 162 гектара за несколько часов. Почти 100 жителей дома престарелых эвакуировали, многие из них в колясках и на носилках.

Третий пожар, Hurst Fire, начался в районе Сильмар на северо-западе Лос-Анджелеса, также заставив местных жителей покинуть свои дома.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе (фото: Getty Images)

Угроза культурному наследию и пробки на дорогах

Огонь дошел до территории музея Getty Villa, но коллекция ценных экспонатов осталась невредимой благодаря превентивным мерам.

Местная жительница Синди Феста рассказала, что во время эвакуации пламя почти касалось автомобилей: "Люди оставляли свои машины прямо на дороге. Пальмы и склоны - все горит".

Из-за ограниченного количества дорог к побережью движение транспорта было парализовано, заставляя людей бежать пешком.

Дома знаменитостей оказались под угрозой

Предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за сильных ветров (до 130 км/ч) и сухой погоды было объявлено Национальной метеорологической службой.

Pacific Palisades, где проживают многие знаменитости, оказался в эпицентре пожара. Под угрозой оказались дома многих знаменитостей, в частности Рианны, Бена Аффлека, Тайри Бэнкс, Дженнифер Энистон, Брэдли Купера, Тома Хэнкса и Джеймса Вудса. В зоне эвакуации также находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Актер Джеймс Вудс сообщил, что эвакуировался, но не знает, уцелел ли его дом. Актер Стив Гуттенберг призвал всех не волноваться за имущество, а спасать свою жизнь и близких.