Плененный Украиной солдат КНДР рассказал о "значительных" потерях, - разведка Южной Кореи

Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило взятие в плен украинскими военными двух северокорейских солдат в Курской области. Накануне об их захвате официально заявила украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Южнокорейское информагентство утром 12 января привело подтверждение со стороны разведслужбы страны о том, что Украина взяла в плен этих военнослужащих КНДР.

Также разведка Республики Корея процитировала слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.

"(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", - заявили в Совете безопасности и обороны Украины.

Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии.

Оценки относительно потерь войск КНДР в войне РФ против Украины

По оценкам официальных лиц Южной Кореи, Пхеньян направил около 11 000 военных в Россию для помощи Кремлю в войне против Украины.

По данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже "3800 убито или ранено" военных КНДР.

Добавим, в конце декабря 2024-го в Пентагоне заявили, что не видят значительной эффективности от атак солдат КНДР в Курской области на фоне данных об их существенных потерях.

Взятие в плен солдат КНДР

Как сообщалось ранее, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это задание было "со звездочкой", так как РФ делает все для того, чтобы скрыть участие войск КНДР в Курской области против Сил обороны Украины.

Вчера также СБУ рассказала подробности о взятии в плен в Курской области солдат КНДР. Одного из них пленили бойцы Сил специальных операций ВСУ, а другого - украинские десантники.

Один северокореец рассказал, что он 2005 года рождения и служит в Вооруженных силах Северной Кореи с 2021 года. Второй - 1999 года рождения, и служит в армии с 2016 года разведчиком-снайпером.

У одного из пленных военных КНДР был при себе российский военный билет на чужое имя, у другого - никаких документов при себе не было. Оба не разговаривают ни на украинском, ни на английском или русском языках. Они находятся в Киеве, где с ними проводят следственные действия.