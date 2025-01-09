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Лесные пожары в США усилились, Байден отменил визит в Италию из-за стихии

Четверг 09 января 2025 06:52
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Лесные пожары в США усилились, Байден отменил визит в Италию из-за стихии Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В пригородах Лос-Анджелеса продолжают бушевать масштабные пожары. Из-за чрезвычайной ситуации, президент США Джо Байден отменил визит в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, по состоянию на вечер среды, 8 января, пожар сжег не менее 50 акров у Голливудских холмов.

В частности, огонь уничтожил часть каньона Руньон. Это популярное место для походов и выгула собак среди местных жителей.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал более 7500 пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям для защиты населения.

Ньюсом также издал указ, который предусматривает меры для поддержки пострадавших от пожаров.

"Мы направляем все имеющиеся ресурсы на борьбу с этими лесными пожарами, в том числе привлекаем местные и федеральные ресурсы. В Калифорнии тысячи людей работают на местах для борьбы с этими пожарами", - сказал он.

Визит Байдена в Италию отменен

Из-за масштабных пожаров президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию.

Он планировал посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В Белом доме отметили, что после возвращения вечером в среду из Лос-Анджелеса, где Байден встретился с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, "президент принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни".

Масштабные пожары в Калифорнии

На днях в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный пожар. Он получил название Palisades Fire и уничтожил более 1182 гектаров территории между Санта-Моникой и Малибу. Быстрому распространению пламени способствуют мощные ветры и сухая погода.

8 января в штате Калифорния было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в том числе в популярном среди голливудских звезд элитном районе Pacific Palisades.

В среду лесные пожары распространились на Голливудские холмы после того, как пять других пожаров в этом районе унесли жизни по меньшей мере пяти человек, уничтожили сотни домов, а также истощили ресурсы пожаротушения и запасы воды до предела.

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