Погода будет резко меняться. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Погода на новой рабочей неделе будет постоянно меняться. Если в первой половине буде сухо и солнечно, то к ее концу "навалит" снега и дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 13 января

В понедельник, 13 января, в Украине будет без осадков. При этом ночью ожидаются морозы. В некоторых регионах они будут едва ощутимыми, до -1, а в других - до -3, -4 градусов.

Днем тоже не стоит ждать "тепловых скачков", будет холодно. Днем вероятны небольшие "минусы" в западных, центральных, северных регионах и в Харьковской области в пределах -1...+1. А максимально тепло будет в Крыму, до +4.

Тепло днем будет и в Донецкой области, до +3 градусов. В Киеве без осадков, ночью -2...-4, днем - +1....-1.

Погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)

Вторник, 14 января

Во вторник, 14 января, сухо будет по всей территории Украины за исключением Сумской и Черниговской областей, где днем вероятен небольшой мокрый снег.

Ночью температура опуститься еще ниже. Холоднее всего будет в северных и западных областях (до -6 градусов) и в Киеве, где градусы ночью снизяться до рекордных за последнее время -7! градусов.

Днем холоднее всего будет в Луганской области, до -2. А теплее всего днем будет, в частности, на юге, в Запорожской, Днепропетровской областях, до +2 градусов.

В Киеве осадков не будет, ночью, как уже отмечалось выше, будет до -7, днем температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов.

Погода в Украине 14 января (meteo.gov.ua)

Среда, 15 января

В среду, 15 января, в Украину зайдут осадки. Дожди с мокрым снегом накроют практически всю территорию страны, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской областей. На юге обойдется без снега, но с дождями.

Несмотря на осадки, ночью будет теплее, чем 14 января, температура максимально опустится до -4 градусов. "Минусы" проскочат днем на западе, а холоднее всего днем будет на Закарпатье - в пределах -1....-3.

Днем максимально прогреется до +3 градусов. Причем на юге днем будет холоднее, чем, например, в Донецкой области. В Киеве пройдет мокрый снег, ночью до -3, днем - до +2 градусов.

Погода в Украине 15 января (meteo.gov.ua)

Четверг-пятница, 16-17 января

В четверг, 16 января, в Украине ожидается дожди практически по всей территории. Будет холодно, максимально до +3 градусов, даже в Крыму до +2. В части областей, и днем, и ночью ожидается в пределах -1...+1. В Киеве будет небольшой дождь, ночью до -3, днем в пределах 0...+2 градусов.

В пятницу, 17 января, погода будет аналогичной. Правда, на востоке и в Харьковской области к дождю добавится еще и снег. Максимально в Крыму, до +5, на остальной территории максимально до +3. В Киеве дождь, и днем, и ночью в пределах 0...+2.

Погода в Украине 16-17 января (meteo.gov.ua)