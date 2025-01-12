Погода будет резко меняться. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Погода на новой рабочей неделе будет постоянно меняться. Если в первой половине буде сухо и солнечно, то к ее концу "навалит" снега и дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник, 13 января
В понедельник, 13 января, в Украине будет без осадков. При этом ночью ожидаются морозы. В некоторых регионах они будут едва ощутимыми, до -1, а в других - до -3, -4 градусов.
Днем тоже не стоит ждать "тепловых скачков", будет холодно. Днем вероятны небольшие "минусы" в западных, центральных, северных регионах и в Харьковской области в пределах -1...+1. А максимально тепло будет в Крыму, до +4.
Тепло днем будет и в Донецкой области, до +3 градусов. В Киеве без осадков, ночью -2...-4, днем - +1....-1.
Погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)
Вторник, 14 января
Во вторник, 14 января, сухо будет по всей территории Украины за исключением Сумской и Черниговской областей, где днем вероятен небольшой мокрый снег.
Ночью температура опуститься еще ниже. Холоднее всего будет в северных и западных областях (до -6 градусов) и в Киеве, где градусы ночью снизяться до рекордных за последнее время -7! градусов.
Днем холоднее всего будет в Луганской области, до -2. А теплее всего днем будет, в частности, на юге, в Запорожской, Днепропетровской областях, до +2 градусов.
В Киеве осадков не будет, ночью, как уже отмечалось выше, будет до -7, днем температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов.
Погода в Украине 14 января (meteo.gov.ua)
Среда, 15 января
В среду, 15 января, в Украину зайдут осадки. Дожди с мокрым снегом накроют практически всю территорию страны, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской областей. На юге обойдется без снега, но с дождями.
Несмотря на осадки, ночью будет теплее, чем 14 января, температура максимально опустится до -4 градусов. "Минусы" проскочат днем на западе, а холоднее всего днем будет на Закарпатье - в пределах -1....-3.
Днем максимально прогреется до +3 градусов. Причем на юге днем будет холоднее, чем, например, в Донецкой области. В Киеве пройдет мокрый снег, ночью до -3, днем - до +2 градусов.
Погода в Украине 15 января (meteo.gov.ua)
Четверг-пятница, 16-17 января
В четверг, 16 января, в Украине ожидается дожди практически по всей территории. Будет холодно, максимально до +3 градусов, даже в Крыму до +2. В части областей, и днем, и ночью ожидается в пределах -1...+1. В Киеве будет небольшой дождь, ночью до -3, днем в пределах 0...+2 градусов.
В пятницу, 17 января, погода будет аналогичной. Правда, на востоке и в Харьковской области к дождю добавится еще и снег. Максимально в Крыму, до +5, на остальной территории максимально до +3. В Киеве дождь, и днем, и ночью в пределах 0...+2.
Погода в Украине 16-17 января (meteo.gov.ua)
Сильный снег в Японии
В четверг, 2 января на севере Японии выпал сильный снег, больше всего пострадали префектуры Хоккайдо, Аомори, Ямагата и Ниигата. Отмечались снежные покровы толщиной 20-30 см за 24 часа, а в отдельных местах вблизи города Аомори - более 30 см.
Снегопад был вызван холодной воздушной массой, которая двигалась с северо-запада через сравнительно теплые воды Японского моря. Это привело к повышению температуры на низких уровнях атмосферы, что, в свою очередь, привело к вертикальным движениям воздуха и развитию конвективных облаков.
Подъему воздуха также способствовали гористые территории на севере Японии.
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