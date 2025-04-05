Переговоры об окончании войны: главные события недели

На этой неделе разнообразная дипломатическая активность вокруг завершения войны в Украине продолжалась, хотя и без значительных прорывов.

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Гнев Трампа на Россию и Украину

30 марта NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп "разъярен" и "очень зол" на российского диктатора Владимира Путина, в частности его заявлениями о якобы нелегитимности Зеленского, а также из-за вопроса прекращения огня в Украине. Об этом он сообщил ведущей телеканала Кристен Уэлкер во время телефонного интервью. Трамп отметил, что готов ввести пошлины на нефть из РФ.

Fox News 1 апреля уточнило, что Трамп испытывает разочарование из-за действий Путина. Американский лидер считает, что Россия затягивает процесс переговоров по установлению полного прекращения огня. По информации источников канала, сейчас в рамках обсуждения перемирия рассматривается "дальнейший план действий". В частности, речь идет о введении жестких санкций.

Собеседники Fox News подчеркнули, что на данный момент соблюдение санкций находится на очень низком уровне - примерно "3 балла из 10". Одним из возможных направлений давления они назвали прекращение работы "теневого флота" России, который транспортирует нефть через Балтийское море.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп выразил свое недовольство высказываниями лидеров "по обе стороны этого конфликта", имея в виду и президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры - есть ли прогресс?

Госсекретарь США Марко Рубио 28 марта заявил, что не берется сказать, сколько времени понадобится для заключения перемирия, поскольку "это не зависит от нас (США, - ред.)".

"Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", - пояснил Рубио. Но уже 4 апреля госсекретарь уточнил, что США не будут долго ждать реальных шагов РФ по завершению войны. "Мы будем знать через недели, а не через месяцы, готова ли Россия к миру", - сказал Рубио.

Марко Рубио (фото: Getty Images)

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 2 апреля заявил, что Киев и Москва "близки" к полному прекращению огня. По его мнению, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а затем "свести их вместе". При этом он в очередной раз повторил, что обе стороны должны пойти на уступки.

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет", - сказал Келлог в интервью Fox Business.

1 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия считает неприемлемыми для себя предложения Трампа о завершении войны против Украины, потому что они якобы не решают "проблем" агрессора. По его словам, американцы "только пытаются" найти схему, которая позволит сначала добиться прекращения огня.

"Затем (США хотят - ред.) перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - сказал чиновник страны-агрессора.

Вместе с тем, Россия продолжает ежедневные обстрелы территории Украины - энергетических объектов, а также гражданской инфраструктуры, наряду с ударами по жилым домам. Украина предоставляет США полную информацию о нарушении Россией частичного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский 1 апреля. Он отметил, что сейчас очень важным является мониторинг выполнения тех или иных договоренностей о прекращении огня в Украине. И пока мониторинговой миссии в стране нет, Киев сам передает доказательства нарушения РФ режима тишины.

Зато в России заявляют, что Путин поддержал предложение Трампа и после разговора с ним 18 марта якобы "отдал соответствующий приказ военным" прекратить удары по энергетике сроком на 30 дней. Москва цинично обвиняет Киев в нарушении договоренностей. 1 апреля министр иностранных дел России Лавров пожаловался на Украину Соединенным Штатам, ООН и ОБСЕ из-за так называемого "нарушения Украиной договоренности о недопустимости атак по энергетической инфраструктуре".

"Энергетические объекты подвергаются атакам все это время, возможно с перерывом на один-два дня. Мы передали этот перечень помощнику президента США Майку Уолцу. Я направил его госсекретарю США Марко Рубио, нашим представителям в ООН и ОБСЕ", - заявил Лавров.

На этом фоне украинское военное командование наблюдает за подготовкой российской армии к активизации боев на нескольких направлениях. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, Россия наращивает давление на фронте на фоне консультаций по прекращению огня.

Визит Дмитриева в США

3 апреля США посетил переговорщик Путина, Председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. это был первый визит в Штаты высокопоставленного российского чиновника после широкомасштабного вторжения в Украину, для чего США пришлось снять с Дмитриева санкции.

По итогам встреч в Вашингтоне Дмитриев заявил, что администрация Трампа достигла "огромного прогресса в диалоге с Россией", но понадобится еще ряд встреч США и России, чтобы решить все разногласия.

В заявлении Дмитриева говорится, что США и Россия обсуждали сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам, а компании США якобы готовы занять ниши, оставленные европейскими компаниями, которые ушли из РФ.

Кирилл Дмитриев (фото: Getty Images)

Кроме того, представитель Путина упомянул о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, несмотря на удары по российской энергетической системе Кремль может рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Киева. При этом он заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО. Такая риторика представителя Путина несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь ранее Россия была против любых гарантий безопасности для Украины.

По данным Bloomberg, теперь в США ждут отчета Дмитриева главе Кремля, прежде чем делать дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине.

Подготовка соглашения о полезных ископаемых

31 марта Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым. "Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Однако, по данным РБК-Украина, диалог по соглашению продолжается. В частности, Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземельных ископаемых.

"Фактически начали (обсуждение соглашения, - ред.), сейчас наработают наше первое видение, потом дальше будут говорить с американцами", - сообщил информированный источник РБК-Украина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 1 апреля уточнил: "Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Как известно, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и соответственно новый текст соглашения", - рассказал Сибига.

Он сообщил, что Украина имеет свое законодательство по проработке такого типа документов. Соответственно, началось прохождение внутригосударственных процедур. По словам Сибиги, соглашение с США не должно противоречить пути Украины в Европейский Союз. Это одна из принципиальных позиций нашей страны.

Министр финансов США Скотт Бессент 3 апреля анонсировал визит в США переговорной команды из Украины. Он добавил, что украинская сторона наняла адвоката и что соглашение "готово с нашей стороны (со стороны США, - ред)".

Активность Европы по поддержке Украины

Европейские страны, входящие в "коалицию решительных" продолжают нарабатывать варианты размещения контингента в Украине. С этой целью 4 апреля в Киев прибыла делегация военных из Великобритании и Франции. Цель визита - изучить техническую сторону вопроса, а также обсудить дальнейшую поддержку Украины. Между тем, стало известно, что Европу на потенциальных мирных переговорах может представлять французский президент Эмманюэль Макрон.

Тема помощи Украине обсуждалась и во время заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 3-4 апреля.

Но на долгосрочную поддержку Украины может повлиять торговая война, развязанная США против большинства стран мира. Указ о массовом внедрении торговых тарифов Трамп подписал 2 апреля. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что это существенно повлияет на экономических и торговых партнеров Украины.

"Они (партнеры Украины, - ред.) будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", - добавил он.

Вместе с тем, продолжается процесс самоустранения США от помощи Украине. На 11 апреля в Брюсселе планируется встреча представителей 50 стран для координации военной поддержки Украины (в формате "Рамштайн"). Коалиция впервые соберется без участия министра обороны США Пита Хегсета. Он присутствовал на прошлой встрече "Рамштайна" в феврале, хотя он стал первым министром обороны США за 26 встреч коалиции, который не возглавлял ее.

Пит Хэгсет (фото: Getty Images)

В целом, усилия Трампа заставить Путина пойти на конструктив по завершению войны пока нельзя считать успешными. Несмотря на ряд дипломатических контактов между США и Россией, президент США не решается серьезно давить на Кремль.

В то же время, Украина в отношениях с США продолжает балансировать. С одной стороны, Киев и Вашингтон имеют общую позицию по переговорам. С другой, Штаты пытаются навязать невыгодное для Украины соглашение о полезных ископаемых. И пока неясно, удастся ли по нему найти компромисс.

На этом фоне активность Европы важна, но второстепенна. В Брюсселе и других столицах и в дальнейшем ожидают к чему приведет дипломатия Трампа и уже на основе этого будут принимать дальнейшие решения по поддержке Украины.