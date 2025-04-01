Украина передает США все данные о нарушении Россией прекращения огня, - Зеленский

Украина предоставляет США полную информацию о нарушении Россией частичного прекращения огня, что включает запрет ударов по энергетической инфраструктуре и соблюдение тишины на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое передает "Укринформ" .

По словам Зеленского, сейчас очень важен мониторинг выполнения тех или иных договоренностей о прекращении огня в Украине. И пока мониторинговой миссии в стране нет, Киев сам передает доказательства нарушения РФ режима тишины.

"Пока что мы считаем, что мониторингового процесса на высоком уровне нет. Но мы со своей стороны почти ежедневно, я попросил об этом нашу сторону, передаем на уровне различных институтов информацию о нарушении Россией договоренностей не бить ракетами по энергетике. Мы эту информацию передаем США и видим, что Америка начинает понемногу это понимать", - подчеркнул президент.

Добавим, что во время последней встречи представителей "коалиции желающих" в Париже президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что через три недели европейские партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине.

Прекращение огня в Украине

Напомним, США в марте предложили Украине и России начать перемирие на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский сразу согласился на такую инициативу, а российский диктатор Владимир Путин начал придумывать условия.

В частности, диктатор требовал, чтобы все страны Запада перестали передавать Украине военную помощь во время действия такого прекращения огня.

Без дополнительных условий Россия согласилась только на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Как отмечали в России, договоренность начинает действовать с 18 марта.

Однако страна-террорист продолжает регулярные атаки против украинских городов, разрушая жилые дома и повреждая энергообъекты. Сегодня утром, 1 апреля, террористы снова атаковали энергообъект в Херсоне.