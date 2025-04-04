У Путина неожиданно изменили заявления о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

Сначала Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа достигла огромного прогресса во время диалога с Россией. Дмитриев также заявил, что ранее в США не хотели понимать российскую позицию.

"То, что сделала команда Трампа - они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Поэтому мы ведем хорошие дискуссии. Наши дипломаты также обсуждают возможные результаты", - заявил Дмитриев.

Что Дмитриев сказал о гарантиях безопасности для Украины

Во время общения с журналистом представитель Путина вспомнил и о гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, несмотря на удары по российской энергетической системе Кремль может рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Киева. При этом он заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.), абсолютно невозможно, и это, я думаю, было широко признано, в частности администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", - сказал Дмитриев.

Интересно то, что такая риторика представителя Путина несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь ранее Россия была против любых гарантий безопасности для Украины.

Подробно о том, каких гарантий безопасности хочет Украина, читайте в материале - "Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе".

Визит Дмитриева в США

Накануне стало известно, что глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон. Там у него прошла встреча с представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По результатам встреч Дмитриев уже сделал ряд заявлений, подробно о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

Также известно, что теперь в США ждут его отчета главе Кремля, прежде чем делать дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине.

Кто такой Кирилл Дмитриев, и почему он поехал на переговоры в Штаты - читайте в материале РБК-Украина.