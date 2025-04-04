Переговоры по размещению иностранных войск в Украине продлятся еще месяц, - Зеленский

В "коалицию решительных" входят не только Франция и Великобритания, но и многие другие страны. Переговоры по размещению иностранного военного контингента в Украине продлятся еще месяц.

"С начала работы над идеей по гарантиям безопасности мы провели ряд встреч. Сегодня уже 2 месяца, как мы работаем. Итоговая встреча сегодня была, она этапная, очень важная. Это не значит что только три страны - Украина, Франция, Великобритания - включены в этот процесс", - сказал Зеленский.

По его словам, многие другие страны хотят отправить войска в Украину, но точное количество президент не назвал.

"Это будет коалиция. Я думаю, командам нужен где-то месяц и мы считаем, что не дольше и мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры. Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушную оборону и некоторые еще деликатные вещи. Мы будем встречаться неделями и я думаю, что мы будем встречаться каждую неделю на уровне военных, где - проговаривается отдельно", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что "у нас есть много понимания, что нужно Украине, где есть сенситивные моменты, где бы мы хотели иметь поддержку"

"И важно, что сегодня обсуждали вопрос не только количества, а мандата этой инфраструктуры. Для меня важно дать понимание в какой этап мы можем рассчитывать уже на контингент. В какой этап договоренности", - добавил президент.