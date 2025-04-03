Россия готовит новое наступление: у Зеленского озвучили количество вражеских войск

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Это является эквивалентом примерно 15 мотострелковых дивизий.

"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", - сказал Палиса.

Он отметил, что Россия наращивает давление на фронте на фоне консультаций о прекращении огня. Ведь россияне в этом заинтересованы немного, если не считать вопросы, связанные с морским направлением.

А вот что касается сухопутных территорий, то россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта. Речь идет о частичных тактических успехах, которых они достигают с очень большими потерями.

"Но если они могут себе это позволить, они и в дальнейшем будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на заявления украинских чиновников и военных аналитиков сообщило, что армия РФ в "ближайшие недели" готовится к новому наступлению на Украину через 1000-километровую линию фронта. По данным журналистов агентства, РФ хочет усилить давление на Украину и "укрепить переговорную позицию Кремля на переговорах о прекращении огня".

26 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Figaro говорил, что глава Кремля "пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению". По словам президента, армия РФ готовит новое наступление, в том числе на Сумскую и Харьковскую области.

Возможное наступление России на фронте

Недавно в сети распространилась информация о том, что Россия якобы готовит новое наступление в Украине. В частности, Associated Press со ссылкой на источники писало, что россияне могут прибегнуть к наступлению уже в ближайшие недели.

В Украине считают, что Россия может сосредоточить свои удары на северо-восточных регионах. Речь о Запорожской, Сумской, а также Харьковской областях.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, российское наступление однозначно будет, но сейчас возникает вопрос о его реальных масштабах.