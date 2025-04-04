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Прогресс по прекращению огня в Украине и не только: что сказал переговорщик Путина

Пятница 04 апреля 2025 00:47
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Прогресс по прекращению огня в Украине и не только: что сказал переговорщик Путина Фото: глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (GettyImages)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями администрации Трампа. Он сделал ряд заявлений, в том числе по поводу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на россСМИ.

В частности, по словам Дмитриева, был достигнут значимый прогресс по договоренности о прекращения огня в Украине. Помимо этого, он высказал ряд заявлений о взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном:

  • администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно;
  • компании США готовы взять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями;
  • Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения;
  • с представителями администрации Трампа обсуждалось сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам;
  • потребуется еще ряд встреч США и России, чтобы разрешить все разногласия.

Визит переговорщика Путина в Вашингтон

Напомним, в среду 2 апреля стало известно, что глава российского фонда прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, отправится в Вашингтон для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Известно, что для возможности визита с Дмитриева временно сняли санкции.

В ночь на 3 апреля Reuters писало, что данная встреча таки состоялась. Ранее CNN анонсировало, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос по поводу стремления США и РФ закончить войну в Украине.

Подробнее о том, кто такой Дмитриев и какова его роль в переговорах с командой президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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