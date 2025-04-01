Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США Дональда Трампа о завершении войны против Украины. Они якобы не решают "проблем" агрессора.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Рябков пожаловался, что Трамп якобы не "посылал сигнал" в Киев о необходимости прекращать войну. Американцы "только пытаются" найти схему, которая позволит вначале добиться прекращения огня.

"Затем (США хотят - ред.) перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - добавил чиновник страны-агрессора.

Он заявил, что Москва якобы "серьезно относится" к предложениям США по завершению войны, но "не может принимать их как есть".

"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил Рябков.