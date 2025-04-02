Есть ли перемирие? Что говорят о прекращении огня у Трампа, Зеленского и Путина

Тема перемирия между Украиной и РФ была лейтмотивом серии встреч в Саудовской Аравии. Как результат, при посредничестве США было согласовано энергетическое перемирие

О том, работают ли договоренности и что говорят о прекращении огня США, Украина и РФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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От полного прекращения огня до энергетического перемирия

В течение последних месяцев состоялось несколько встреч с участием делегаций США, которые в рамках "челночной дипломатии" отдельно вели переговоры с Украиной и РФ. Так, 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии) состоялась американо-российская встреча на высоком уровне.

Американскую сторону возглавлял госсекретарь США Марко Рубио, а российскую - министр иностранных дел Сергей Лавров. Главной темой их обсуждения было улучшение отношений между двумя странами и поиск путей завершения войны в Украине.

Примечательно, что украинская делегация не была приглашена на этот саммит, что вызвало беспокойство со стороны Киева. Президент США Дональд Трамп отвергал эти беспокойства, намекнув на "ответственность" Украины за начало конфликта.

Однако 11 марта 2025 года в саудовской Джидде уже состоялась встреча между делегациями США и Украины. Во время этих переговоров американцы предложили 30-дневное прекращение огня вдоль всей линии фронта с возможностью продления.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сначала предлагал режим тишины в небе и на море, положительно оценил эту инициативу. Таким образом, Украина согласилась на такой шаг, но только при условии, что и Россия на это согласится. В ответ на согласие Киева американцы объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными с Украиной.

После чего США взялись доносить суть переговоров до сведения Кремля. Трамп направил к российскому диктатору Владимиру Путину своего спецпосланника Стива Уиткоффа, которым Кремль передал президенту США собственные "сигналы", суть которых не разглашалась.

Сам Путин публично сказал, что якобы "согласен" с идеей о перемирии, но при этом заявил о "нюансах", а именно необходимости остановки мобилизации в Украине и "перевооружения" ВСУ.

Также кремлевские СМИ писали, якобы диктатор потребовал полной остановки военной помощи в Украине. Однако Трамп отрицал это, говоря, что о помощи вообще речь не шла.

Фото: встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта (Getty Images)

После визита Уиткоффа в Москву президент США и глава Кремля созвонились. Их телефонный разговор состоялся 18 марта и длился более двух часов. Трамп заявил, что договорился с Путиным о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры.

"Челночная дипломатия" продолжилась. 23 марта украинская техническая группа провела переговоры с США, а 24 марта продолжались переговоры американцев с россиянами, после чего 25-го марта снова были консультации Вашингтона с Киевом.

Результатом встреч технических групп в Саудовской Аравии 23-25 марта не стало всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней как того хотел добиться Трамп, но стороны договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

Однако в случае с Россией, традиционно, оказалось не все так однозначно. Кремль в очередной раз начал выдвигать требования, там заявили, что перемирие в Черном море начнет действовать после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других российских финансовых организаций, вовлеченных в операции по международной торговле продовольствием.

Позиция Украины

Как объяснял ранее президент, Украина согласилась на предложение о всеобъемлющем прекращении огня с Россией (при условии согласия Кремля), чтобы четко показать миру, что Путин не желает мира. Зеленский пояснил, что Киев сначала предлагал прекращение огня в небе и на море, поскольку это легче контролировать.

По мнению главы государства, прекращение огня может создать "окно возможностей" для разработки мирного плана и завершения войны. Однако для этого нужны и соответствующие шаги со стороны России, которая, очевидно, не желает мира.

Более того, возникли и разногласия по дате вступления в силу перемирия. Россия утверждала, что оно началось 18 марта после телефонного разговора между Путиным и Трампом. Украина настаивает, что прекращение огня вступило в силу с 25 марта, после завершения технических переговоров в Саудовской Аравии. В заявлении Вашингтона точные даты не указывались.

Впрочем, с тех пор Россия неоднократно атаковала украинские объекты энергетики, в частности в Харькове и Херсоне, в последнем вчера агрессор оставил 45 тысяч жителей без электричества. Отметим, что в ОП предупредили россиян о "симметричных ответах", если те будут нарушать договоренности.

Фото: Зеленский призвал партнеров к быстрому давлению на Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня после очередных целенаправленных попаданий агрессора и повреждения объектов энергетики президент Украины призвал "дожать" российского диктатора к реальному приказу прекратить удары, ведь после предложения США о прекращении огня оккупанты продолжают наносить удары.

"Сейчас, после прошлой встречи в Саудовской Аравии, в Джидде, абсолютно всем в мире понятно, что Россия - единственная, кто затягивает эту войну. Единственная, кто ее сюда принес и кому надо ее продолжать. Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина предоставила США подтверждение ударов России по энергетической инфраструктуре, что нарушает договоренности о перемирии и ждет соответствующей реакции от Вашингтона.

Что говорят у Путина

В Кремле говорят, что Путин поддержал предложение Трампа и после разговора с ним 18 марта якобы "отдал соответствующий приказ военным" прекратить удары по энергетике сроком на 30 дней.

В Министерстве обороны РФ даже цинично заявляли, что после приказа Путина "сбивали" свои же дроны, которые летели по энергетике в Николаевской области. Впрочем, на самом деле той ночью россияне атаковали объекты энергетики, транспорт, больницы и городскую инфраструктуру Украины.

Москва цинично обвиняет Киев в нарушении договоренностей. Вчера министр иностранных дел России Лавров пожаловался на Украину Соединенным Штатам, ООН и ОБСЕ из-за так называемого "нарушения Украиной договоренности о недопустимости атак в отношении энергетической инфраструктуры".

"Энергетические объекты подвергаются атакам все это время, возможно с перерывом на один-два дня. Мы передали этот перечень помощнику президента США Майку Уолцу. Я направил его госсекретарю США Марко Рубио, нашим представителям в ООН и ОБСЕ", - заявил Лавров.

Фото: Путин умышленно выдвигает условия, чтобы затягивать время (Getty Images)

Кроме того, Россия начинает критиковать подход Трампа к завершению войны в Украине.

"В позиции США по Украине пока отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолевать. Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть", - заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Упрекают США и в Кремле, обвиняя американскую сторону в том, что она "не реагирует" на российские обвинения Украины в "нарушении" энергетического перемирия.

"Мораторий на удары по энергетике Украины продолжает действовать, РФ его придерживается. Какой-то реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было", - нафантазировал Песков.

Позиция США по войне в Украине

Как пишут западные СМИ, Трамп пытается достичь всеобъемлющего прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля). Однако пока ему не удалось заставить Россию придерживаться даже энергетического.

В интервью телекомпании NBC президент США заявил, что зол на Путина, потому что тот не хочет договариваться с Зеленским и ставит под сомнение его легитимность (российский диктатор предлагал установить в Украине внешнее управление ООН и других стран, чтобы провести выборы).

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России..., я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует Трампа NBC.

Глава Белого дома отметил, что пошлины против России вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня. Также он сказал, что собирается снова поговорить с Путиным.

Примечательно, что президент Финляндии Александр Стубб после семичасовой встречи с президентом США за игрой в гольф заявил, что Вашингтон разрабатывает санкции против России на случай ее отказа от прекращения огня в Украине или его нарушения.

При этом в Белом доме говорят, что Трамп недоволен заявлениями по войне как Путина, так и Зеленского.

"Он выразил свое недовольство комментариями лидеров обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился. Он продолжает упорно работать над этим, и наши команды продолжают работать", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Трамп заявил, что существует "психологический дедлайн" для России, чтобы согласиться на сделку (Getty Images)

В то же время, по информации Fox News, президент США разочарован позицией Путина и считает, что Россия намеренно затягивает комплексные переговоры о прекращении огня.

В администрации Трампа не исключают, что США не смогут заключить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев и разрабатывают новые механизмы давления как на Киев, так и на Москву, в свою очередь пишет Reuters.

"Мне сказали, что сейчас применение санкций является низким - неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" - и запрет российского "теневого флота", который перевозит незаконную нефть через Балтийское море, будет легкой мишенью для давления", - сообщила журналистка Fox News в Белом доме Джеки Генрих.

Пока же собирается посетить Вашингтон глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), один из переговорщиков Кремля Кирилл Дмитриев. Его визит анонсировало CNN, ссылаясь на источники. По данным СМИ, Дмитриев может встретиться с Уиткоффом, стороны обсудят отношения между двумя странами, а также об окончании войны против Украины.

Поскольку Дмитриев находится под американскими санкциями, правительство США временно сняло с него ограничения, чтобы позволить Госдепартаменту выдать российскому чиновнику визу, утверждает CNN. Таким образом, это будет первый официальный визит высокопоставленного российского чиновника в США с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Между тем, по информации Bloomberg, Конгресс США готовит новые санкции против России, если Путин не пойдет на перемирие. Группа из 50 американских сенаторов (по 25 от республиканцев и демократов) внесла законопроект с санкциями против Москвы. Они вступят в силу, если Кремль откажется вести переговоры о прекращении огня или сорвет возможное соглашение.

Санкции предусматривают 500% таможенную пошлину на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ или уран, запрет гражданам США инвестировать в российские облигации и ограничения против любых финансовых организаций, связанных с правительством РФ.