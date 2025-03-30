Трамп взбешен из-за Путина и готов ввести пошлины на нефть

Президент США Дональд Трамп "взбешен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине. Он отметил, что готов ввести пошлины на нефть из РФ.

"Всего несколько часов назад президент Трамп позвонил мне, чтобы сказать, что он "зол" на президента России Путина, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть", - рассказала ведущая Кристен Уэлкер, которая провела с ним интервью по телефону.

Трамп разозлился после того, как российский диктатор Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Речь идет о том, когда Путин вновь фактически повторил свой лозунг, что Зеленский якобы нелегитимен. Так, в пятницу, российский диктатор призвал создать переходное правительство (временное управление под эгидой ООН), которое могло бы фактически отстранить Зеленского.

Также злость Трампа связана с продолжающейся войной.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитируют Трампа.

Когда Трамп может ввести пошлины и в каком размере

Глава Белого дома пояснил, что тот, кто будет покупать российскую нефть, не сможет вести бизнес в США. Кроме того, Трамп уточнил, о каком размере пошлин идет речь.

"Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25-50 пунктов на всю нефть... Будет введен 25% тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы", - заявил президент США.

Трамп отметил, что пошлины против России вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.

Также американский лидер сказал, что Путин знает, что он зол. При этом добавил, что у него "очень хорошие отношения с ним" и "гнев быстро рассеивается... если он поступает правильно".

Президент США анонсировал, что он и глава Кремля планируют вновь поговорить на следующей неделе.